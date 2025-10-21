Российский чиновник избил пенсионера и попал на видео

В Чувашии перед судом предстанет 52-летний глава Шемуршинского муниципального округа, обвиняемый в насильственном преступлении. Он избил 70-летнего охотоведа во время публичного собрания, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Нападение произошло еще в марте 2025 года, когда чиновник присутствовал на собрании в здании Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных. Именно там он, «используя незначительный повод», поругался с охотоведом. В итоге глава района поколотил пенсионера, причинив легкий вред его здоровью.

«В отличие от ряда подобных дел, он обвиняется не в должностном, а в насильственном преступлении — п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Чиновник не признал вину в инкриминируемом преступлении.

Уголовное дело направлено в суд.

