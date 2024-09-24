Российский авиаудар разнес пункт временной дислокации ВСУ около Купянска
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В районе Купянска российские военные уничтожили пункт временной дислокации противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По ВСУ был нанесен авиаудар с применением ОДАБ-1500.
Потери украинской армии в результате данного удара составили до 40 бойцов и до 5 единиц военной техники.
Министерство также опубликовало видео российской атаки. В нем показано, что авиаудар пришелся на местность, где есть здания и много деревьев.
Ранее стало известно, что украинская армия пытается вывести несколько своих групп из Угледара в ДНР.