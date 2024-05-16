сегодня в 09:28

Российский «Аллигатор» нанес удар по опорникам украинской армии в зоне СВО

Экипаж ударного вертолета Ка-52М атаковал опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» на спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами. Вначале экипаж заметил цель, а затем уничтожил ее. Все цели удалось поразить.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинцев, которые пытаются убежать от мобилизации и переправиться через реку Тису в Румынию, расстреливают пограничники Украины.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.