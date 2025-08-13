Российских курсантов с БПЛА приняли за украинцев и положили лицом в землю

Baza: в Татарстане курсантов с БПЛА сочли диверсантами и положили лицом в землю

В Татарстане задержали молодых людей в военной форме, которые запускали беспилотники в поле. Предварительно, дроноводы оказались курсантами, но их приняли за «диверсантов», сообщает Baza .

Ранее российские военные блогеры стали сообщать о задержании в Татарстане группы молодых мужчин, которые запускали БПЛА в поле. Парней заметили местные жители, которые заподозрили в них неприятелей и вызвали полицию. Подоспевшие силовики задержали всю компанию и положили их лицом в землю.

По информации Baza, задержанные — не «диверсанты», а российские курсанты, которые учились управлять БПЛА. Парни учатся на операторов беспилотников и упражнялись в работе с одной из моделей отечественного дрона.

Telegram-канал «DONTSTOPWAR» утверждает, что по ошибке задержанные курсанты входят в расчет БПЛА «Орлан-10». По его данным, молодые армейцы находились в поле на тренировке, но местные правоохранители не знали об этом.

«В Татарстане расчет ВС РФ „Орлана — 10“ выехал потренировать работу в поле, а местные службы оказались не в курсе», — также пишет «Архангел спецназа» с 1,1 млн подписчиков.