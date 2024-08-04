Российские зенитчики ликвидировали украинскую «Лелеку-100» под Харьковом
Российские военные сбили разведывательный дрон в Харьковской области
Российские военные сбили разведывательный дрон «Лелека-100» в Харьковской области, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По данным Минобороны, дрон был обнаружен расчетом радиолокационной станции группировки войск «Север».
Зенитчики с помощью ракеты поразили выявленную воздушную цель, указано в публикации.
Ранее система ПВО сбила 55 украинских беспилотников над Ростовской областью.