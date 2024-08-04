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Российские зенитчики ликвидировали украинскую «Лелеку-100» под Харьковом

Российские военные сбили разведывательный дрон в Харьковской области
Происшествия

Российские военные сбили разведывательный дрон «Лелека-100» в Харьковской области, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным Минобороны, дрон был обнаружен расчетом радиолокационной станции группировки войск «Север».

Зенитчики с помощью ракеты поразили выявленную воздушную цель, указано в публикации.

Ранее система ПВО сбила 55 украинских беспилотников над Ростовской областью.