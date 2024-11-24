Российские войска «захлопывают котел» для ВСУ на юго-востоке Курахово в ДНР
РВ: украинские войска скоро попадут в «котел» на юго-востоке Курахово в ДНР
Российские войска почти «захлопнули котел» юго-восточнее Курахово в Донецкой Народной Республике. Им удалось освободить около 30 квадратных километров, сообщают «Военкоры Русской Весны».
На кураховском направлении российские войска взяли под свой контроль 28 квадратных километров. Вглубь это четыре км.
«Полукотел» для украинских войск, который создан на юго-востоке Курахово, контролируется российскими солдатами. Ильинку удалось освободить. Елизаветовка полностью в серой зоне, Романовка наполовину в ней (эта территория — спорная). Также ВС РФ установили контроль над Берестками.
Ранее российские войска установили огневой контроль над главной трассой снабжения в Курахове. ВСУ пришлось искать другие дороги для подвоза боеприпасов.