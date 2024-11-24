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РВ: украинские войска скоро попадут в «котел» на юго-востоке Курахово в ДНР

Российские войска почти «захлопнули котел» юго-восточнее Курахово в Донецкой Народной Республике. Им удалось освободить около 30 квадратных километров, сообщают « Военкоры Русской Весны ».

На кураховском направлении российские войска взяли под свой контроль 28 квадратных километров. Вглубь это четыре км.

«Полукотел» для украинских войск, который создан на юго-востоке Курахово, контролируется российскими солдатами. Ильинку удалось освободить. Елизаветовка полностью в серой зоне, Романовка наполовину в ней (эта территория — спорная). Также ВС РФ установили контроль над Берестками.

Ранее российские войска установили огневой контроль над главной трассой снабжения в Курахове. ВСУ пришлось искать другие дороги для подвоза боеприпасов.