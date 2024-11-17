ТАСС: ВС РФ установили огневой контроль над главной трассой снабжения в Курахове
Солдатам ВС РФ удалось установить огневой контроль над основной трассой снабжения противника в Курахове Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС рассказали источники в силовых структурах.
Украинские войска ищут альтернативные способы подвоза снарядов и бойцов. Для этого боевики применяют проселочные дороги.
Однако российским войскам удалось установить огневой контроль и над ними.
Ранее украинские боевики взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Из-за этого погибли 10 солдат ВСУ.