сегодня в 08:14

Не менее 10 украинских военных умерли после того, как их руководство приняло решение подорвать дамбу Кураховского водохранилища. Солдат затопило во время нахождения на позициях рядом с городом Курахово в Донецкой Народной Республике, рассказали ТАСС источники в силовых структурах.

Украинские военные оказались заперты в ловушке. Позиции ВСУ, расположенные в максимальной близости к дамбе, были почти моментально затоплены. Умерли не менее 10 солдат противника.

Пострадали из-за взрыва дамбы Кураховского водохранилища также и мирные жители. В населенных пунктах рядом с объектом инфраструктуры затопило подвалы, где они могли прятаться.

Ранее украинское СМИ показало момент взрыва дамбы Кураховского водохранилища. Затоплены населенные пункты Андреевка, Алексеевка и Богатырь. Само Курахово вода не затронет.