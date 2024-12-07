Российские войска ударили по объектам энергетики на Украине

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Минобороны: ВС РФ ударили ракетами и дронами по украинским объектам энергетики

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины. Для этого были задействованы ВКС, ракетные войска, артиллерия и беспилотники, сообщает Минобороны РФ.

Поражены объекты энергетики, которые Украина использовала для поддержки работы своего оборонно-промышленного комплекса. Также нанесены удары по солдатам и военной технике в 142 районах зоны спецоперации.

За сутки были ликвидированы 26 дронов ВСУ. С начала СВО российские войска вывели из строя 649 самолетов, 37,3 тыс. беспилотников, 19,6 тыс. танков, 19,1 тыс. артиллерийских орудий и 29 тыс. единиц специальных военных автомобилей противника.

Ранее сообщалось, что российские войска вскоре начнут штурм главного логистического хаба ВСУ в ДНР — поселка Шевченко.