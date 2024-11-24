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Рогов: ВС РФ вошли в Белогорье на ореховском направлении в Запорожской области

Солдаты ВС РФ вошли во временно находящийся под контролем украинских войск населенный пункт Белогорье на ореховском направлении в Запорожской области России. В селе ведутся бои, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

На этом направлении российские войска перехватили инициативу.

Село Белогорье расположено на юго-востоке от населенного пункта Малая Токмачка. Она — пригород Орехова. Там расположен командный пункт украинских войск.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отбросили украинских боевиков на востоке от Урожайного. Оно находится на стыке ДНР и Запорожской области.