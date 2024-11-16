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Российские военные продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию. Бойцы отбросили ВСУ восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Рогов сообщил, что войска России улучшили свои позиции, отбросив представителей киевского режима.

Бойцы ВС РФ прошли с боями широкий участок фронта по переднему краю севернее Работино. С каждым днем позиции российских военных крепнут, а украинских — стремительно ослабевают.

Ранее Рогов сообщил, что Россия продвинулась на запорожском направлении в районе села Дорожнянка.