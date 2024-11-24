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Российские солдаты ликвидировали пункт управления украинскими дронами на краснолиманском направлении в ДНР. Погибли десятки солдат противника, рассказал ТАСС источник в силовых органах государственной власти.

Пункт управления дронами был крупным. Его нашли операторы российских беспилотников, когда занимались разведкой территории с воздуха.

В пункте управления дронов прибывали около 20 боевиков противника. Все они были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что служащие в ВСУ немецкие наемники переброшены на краснолиманское направление. Туда направляются почти все иностранные «солдаты удачи».