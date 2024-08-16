Российские войска испортили киевским чиновникам праздник под Белгородом

ВСУ провалили попытку атаковать Белгородскую область, потеряв много военнослужащих, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.

Выжившие при нападении военнослужащие рассказали, что Белгородская область была укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована. А атакующие части ВСУ накрыли артиллерией и авиаударами.

«Многие солдаты были тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить», — приводит издание участника боев.

Как подчеркивает Washington Post, «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

Ранее жителей в Белгородской области объявили ЧС федерального уровня.