В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

сегодня в 11:39

Обстановка в Белгородской области из-за атак украинской стороны признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Мероприятия по ликвидации последствий финансируются из федерального бюджета, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», — заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Он подчеркнул, что местные власти оказывают пострадавшим гражданам всестороннюю помощь, однако из-за масштабов происходящего регион не в состоянии самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся ситуации.

Глава МЧС добавил, что после докладов белгородского губернатора Вячеслава Гладкова и директора департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя РФ Сергея Галямина было предложено ввести в Белгородской области режим ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.

Все мероприятия по ликвидации последствий ЧС будут финансироваться из федерального бюджета. Речь идет о выплатах местным жителям, пострадавшим от атак ВСУ.

Так, единовременная материальная помощь составит 15 тыс. рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тыс. рублей, при полной утрате — 150 тыс. рублей. Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей.

Кроме того, получившим средний или тяжкий вред здоровью направят единовременную выплату в размере 600 тыс. рублей, а в случаях легкого вреда здоровью — 300 тыс. рублей.

Белгородская область с начала СВО регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников с украинской стороны.