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Минобороны РФ: за сутки в зоне СВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 104 беспилотника

Военнослужащие российской армии за последние сутки с помощью средств противовоздушной обороны лишили ВСУ четырех авиационных управляемых бомб французского производства Hammer, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Военные успешно сбили 104 беспилотника и тактическую ракету «Точка-У» в течение суток. С начала специальной военной операции ВС РФ сбили 592 самолета и 270 вертолетов, принадлежащих украинцам.

Во время боевых задач Россия успешно ликвидирует беспилотники. С февраля 2022 года сбито 22633 летательных аппарата.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военные впервые с начала СВО сбили зенитный ракетный комплекс MIM-23 HAWK. Российская армия продолжает выполнять боевую задачу и освобождать населенные пункты от ВСУ.