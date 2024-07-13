Российские военные уничтожили украинский состав с боеприпасами под Харьковом

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ ликвидировали украинский состав с боеприпасами в селе Буды Харьковской области, сообщает РИА Новости .

«Детонацию слышали в городе. Первый прилет в 15:45, второй — в 16:10. Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — сказал Лебедев.

Он добавил, что в населенном пункте расположен крупный железнодорожный узел со складами. После удара российской армии в сторону села направились кареты скорой помощи.

Ранее Генштаб ВСУ рассматривал сценарий потопления Харькова, если российские войска возьмут город в кольцо. Для этого украинцы могут подорвать дамбы Травянского и Печенежского водохранилищ.