Назван ужасающий план Генштаба ВСУ при прорыве россиян к Харькову

Военэксперт, полковник в запасе и уроженец Харькова Геннадий Алехин утверждает, что Генштаб ВСУ рассматривает сценарий потопления города, если российские войска возьмут его в кольцо. Для этого украинцы могут подорвать дамбы Травянского и Печенежского водохранилищ, сообщает aif.ru .

«В главном штабе ВСУ рассматривается вариант затопления Харькова, если российские войска окружат город. Такая информация у меня имеется», — сказал Алехин.

По словам эксперта, если украинская сторона все же пойдет на подрыв дамб, то в таком случае под водой окажутся некоторые населенные пункты Харьковской области и остановится работа общественного транспорта. Тем не менее, одномоментно затопить весь Харьков водой из окрестных водохранилищ у противника не получится, уверен офицер запаса.

«По крайней мере, на моей памяти глобальных паводков не случалось, да и сбросов воды из водохранилищ так, чтобы город затопило, не было», — добавил Алехин.

Издание также отмечает, что село Глубокое, где российские и украинские силы завязали ожесточенные бои, располагается в 1,5 км от Травянского водохранилища, на берегу реки Харьков.