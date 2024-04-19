Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

сегодня в 13:30

Российские военнослужащие уничтожили украинский опорный пункт на авдеевском направлении. Опорный пункт был уничтожен в ходе ведения воздушной разведки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими боевиками, а затем передали координаты позиций на пункт управления артиллерией.

Метким огнем с закрытых огневых позиций, артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили украинскую пехоту, окопавшуюся на своих позициях.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое украинских солдат сдались в плен российской армии на херсонском направлении. Утром 17 апреля они переплыли Днепр.