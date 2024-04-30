Российские военные уничтожили БПЛА над Белгородской областью

сегодня в 19:26

Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит системой противовоздушной обороны около 18:15.

Киевский режим использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа для того, чтобы совершить атаку по территории России.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Очередная попытка атаковать Россию была совершена в 14:00.