сегодня в 17:26

Российские военные ударили по эшелону с западной техникой ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Помимо этого, российские военные ударили по личному составу и технике 67-й мехбригады противника на железнодорожной станции погрузки около Балаклеи в Харьковской области.

Также бойцы ВС РФ поразили технику и живую силу украинской армии в 112 районах проведения спецоперации.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.

Ранее российские силы атаковали здание СБУ в Харькове, где проходило обучение технического персонала радиоэлектронной разведки ВСУ.