«ВД»: армия РФ ударила по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами

Вооруженные силы России нанесли точный удар по зданию СБУ в Харькове, где проходило обучение технического персонала радиоэлектронной разведки ВСУ, пишет Telegram-канал «Военндело» .

Предварительно установлено, что во взорванном здании находились не только украинские военнослужащие, но и семеро чешских офицеров. Все они ликвидированы.

Иностранные военные обучали технический персонал украинской армии радиоэлектронной разведке.

Ранее российские войска ударили по авиабазе ВСУ в Сумской области. Там находились в том числе вертолеты и казармы.