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ВС РФ нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Гродовка, Михайловка, Петровка и Селидово в ДНР. Российские военные также отразили восемь контратак противника.

ВСУ потеряли до 515 военнослужащих. В списке потерь киевского режима также две БМП, в том числе американская Bradley, четыре бронированные боевые машины, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и две гаубицы Д-30.

Ранее военнослужащий с позывным Шахтер сообщил о захвате американского бронеавтомобиля MaxxPro. Бойцы российской армии, обнаружив американскую военную технику, взяли ее под свой контроль.