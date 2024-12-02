Российские военные нанесли удары по трем областям Украины

Российские силы поразили технику ВСУ в Черниговской области, сообщили РИА Новости в украинском подполье.

«Удар нанесен по „не большому, но наглому“ скоплению техники ВСУ в Черниговской области, недалеко от стыка границ РФ, Белоруссии и Украины», — сказано в сообщении агентства.

Также были атакованы позиции ВСУ в Винницкой области, ангары с БПЛА в Сумской области.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к мощному наступлению на российские регионы с применением американских ракет ATACMS.