Российские военные нанесли удары по трем областям Украины
Подполье: российские силы поразили технику ВСУ в Черниговской области
Российские силы поразили технику ВСУ в Черниговской области, сообщили РИА Новости в украинском подполье.
«Удар нанесен по „не большому, но наглому“ скоплению техники ВСУ в Черниговской области, недалеко от стыка границ РФ, Белоруссии и Украины», — сказано в сообщении агентства.
Также были атакованы позиции ВСУ в Винницкой области, ангары с БПЛА в Сумской области.
Ранее сообщалось, что Украина готовится к мощному наступлению на российские регионы с применением американских ракет ATACMS.