Российские военнослужащие ударили по батальону ВСУ в Харьковской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ поразили батальон ВСУ на заводе в Харьковской области, сообщает РИА Новости .

Удар пришелся по Лозовскому кузнечно-механическому заводу возле ж/д станции Лозовая. На его территории был оборудован склад, а также там размещался батальон ВСУ.

По данным подполья, после удара к заводу выехали автомобили скорой помощи, а спецслужбы оцепили район. Врачи отчитались, что было ликвидировано не менее 50 украинских военнослужащих. Помимо живой силы противника, была поражена гусеничная и колесная техника.

Лебедев также сообщил, что после прилета по Лозовой пытались эвакуировать два состава в сторону Славянска и Красноармейска, расположенных к востоку и юго-востоку от Лозовой.

Ранее ВС РФ ударили по Орехову в Запорожской области, куда прибыло подкрепление украинских сил.