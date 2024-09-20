Российские военнослужащие пресекают попытки ВСУ прорваться в Курскую область

сегодня в 13:30

Российские подразделения пресекают попытки украинских сил прорваться на территорию страны в приграничных районах Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За прошедшие сутки бойцы ВС РФ отразили 4 попытки ВСУ прорваться через российско-украинскую границу в направлении н. п. Новый Путь и Медвежье.

В ходе боевых действий потери противника составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, в том числе немецкий Leopard, 3 шведские БМП CV-90, 4 боевые бронемашины и инженерная машина разграждения.

Ранее жительница Курской области Мария Беседина рассказала, что украинские военнослужащие обстреливали в регионе мирных жителей, которые копали картошку.