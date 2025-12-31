сегодня в 13:20

Российские туристы попали в ДТП, когда ехали на новогоднюю экскурсию в Таиланде

Утро в среду в Таиланде туристы отправились на реку Квай, чтобы поплавать со слонами, но в районе Канчанабури автобус врезался в едущий впереди автомобиль, сообщает Baza .

От удара из-за аварии спящих туристов выбросило из кресел. Всего в ДТП попали 40 граждан РФ.

Предварительно, пострадавших экстренно госпитализировали. В больнице им проводят обследование.

Часть отдыхающих отделалась легким испугом и поехала на новогоднюю экскурсию на другом автобусе.

Ранее туристы рассказали, что путешественникам из РФ не разрешают въезжать в Таиланд на фоне конфликта с Камбоджей. Правила прибытия в страну значительно ужесточили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.