Российские туристы попали в ДТП, когда ехали на новогоднюю экскурсию в Таиланде
Фото - © скриншот
Утро в среду в Таиланде туристы отправились на реку Квай, чтобы поплавать со слонами, но в районе Канчанабури автобус врезался в едущий впереди автомобиль, сообщает Baza.
От удара из-за аварии спящих туристов выбросило из кресел. Всего в ДТП попали 40 граждан РФ.
Предварительно, пострадавших экстренно госпитализировали. В больнице им проводят обследование.
Часть отдыхающих отделалась легким испугом и поехала на новогоднюю экскурсию на другом автобусе.
Ранее туристы рассказали, что путешественникам из РФ не разрешают въезжать в Таиланд на фоне конфликта с Камбоджей. Правила прибытия в страну значительно ужесточили.
