Российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ в зоне спецоперации
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Штурмовики Су-25 ВКС России поразили украинский опорный пункт в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных ракет.
Оборонное ведомство поделилось кадрами боевой работы. На них видно, как штурмовики взлетают с аэродрома базирования, наносят удар по цели, а затем возвращаются обратно.
Ранее в Харьковской области российские силы поразили пункт дислокации ДРГ Украины.