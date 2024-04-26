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Российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ в зоне спецоперации

Происшествия

Фото - © РИА Новости

Штурмовики Су-25 ВКС России поразили украинский опорный пункт в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных ракет.

Оборонное ведомство поделилось кадрами боевой работы. На них видно, как штурмовики взлетают с аэродрома базирования, наносят удар по цели, а затем возвращаются обратно.

Ранее в Харьковской области российские силы поразили пункт дислокации ДРГ Украины.