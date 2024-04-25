Российские силы вошли в Соловьево после взятия Новобахмутовки

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Подразделения 2-й армии группировки войск «Центр» ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации зашли в село Соловьево в ДНР, начался штурм населенного пункта, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Именно в Соловьево сбежали из Новобахмутовки разбитые части ВСУ. Сейчас часть села уже освобождена российскими бойцами, солдаты противника начали отступать — населенный пункт начинает переходить в «серую зону».

Украинские военные аналитики признают, что ВС РФ начали штурм Соловьева. Они констатировали, что южнее Очеретина российские войска продвинулись западнее Новобахмутовки на глубину до 650 м.

В утренней сводке Генштаба ВСУ значится, что Вооруженные силы России совершили на авдеевском направлении 27 атак в районах Очеретина, Соловьева, Новокалинова, Бердычей и Нетайлова.

Ранее российские силы уничтожили цех по производству дронов и хранилище топлива ВСУ в зоне проведения спецоперации.