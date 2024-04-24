сегодня в 15:59

ВС РФ уничтожили цех по производству дронов и хранилище топлива ВСУ

С помощью авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию кругового обзора П-18, цех производства беспилотников и хранилище топлива украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Кроме того, были поражены военные и техника противника в 117 районах дислокации.

С помощью ПВО сбиты 299 украинских дронов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства и «Ольха», шесть управляемых авиабомб Hammer французского производства.

С начала проведения СВО российская армия ликвидировала около 600 самолетов, 270 вертолетов, порядка 23 тыс. беспилотников, свыше 500 ЗРК, более 15,8 тыс. танков и иных боевых бронемашин противника и т. д.