Российские силы успешно атаковали аэродром в Полтаве
Ракетным ударом по военному аэродрому в Полтаве уничтожен вертолет
Российские силы нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Полтаве, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Удар, под данным военного ведомства, нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».
«Целью военных Вооруженных сил России стал вертолет Ми-24 украинской армии. Ликвидированы четыре автомобиля ВСУ и до 20 украинских боевиков», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли высокоточный групповой удар по украинскому аэродрому.
Были поражены девять самолетов киевских ВВС.