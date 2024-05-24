Российские силы уничтожили аэродромную инфраструктуру ВСУ в зоне спецоперации
Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 49 групповых ударов по объектам ВСУ
За неделю российские бойцы нанесли 49 групповых высокоточных ударов по объектам украинской армии в зоне СВО, уничтожив в том числе аэродромную инфраструктуру, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВС России использовали в боевых задачах высокоточное оружие и беспилотники. С их помощью военнослужащие уничтожили склады, где ВСУ хранили ракеты, боеприпасы и топливо.
У украинской армии больше нет и цеха, где собирали безэкипажные катера и дроны. Кроме того, российские силы ударили по местам временной дислокации противника и иностранных наемников.
Ранее Минобороны РФ сообщило о полном освобождении села Старица Харьковской области от присутствия украинских военных. Бойцы группировки «Север» стремительно продвигаются вперед.