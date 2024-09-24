Российские штрмгруппы зашли на восточную окраину Угледара

Украинские боевики, которые сражаются на угледарском направлении, подтвердили заход российских штурмовых групп на восточные окраины города, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинский офицер с позывным Алекс отмечает, что в Угледаре не было мощной атаки, но зашли небольшие штурмгруппы ВС РФ.

Еще россияне движутся на флангах, они почти окружили Угледар. Как только кольцо замкнется, то гарнизон ВСУ, в котором находятся около 2 тыс. человек, будет отрезан от путей снабжения.

Ранее ВСУ попытались вывести несколько групп бойцов из Угледара в ДНР. ВС РФ расценили этот как первые попытки покинуть город.