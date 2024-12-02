Российские школьники попали в больницу из-за запаха карандаша

сегодня в 15:05

Запах карандаша отправил в больницу четверых школьников из Северной Осетии

В Северной Осетии четверо школьников попали в больницу из-за едкого запаха карандаша, который достала их одноклассница. Происшествие случилось в селе Чермен, сообщает SHOT .

Ребятам стало плохо на уроке математики. Учительница дала школьникам задание начертить отрезки, после чего одна из девочек достала пластиковый карандаш с резким запахом.

От этого запаха пострадали четыре ребенка. Детей пришлось везти в больницу, где они пробудут до 3 декабря.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Прочие детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Между тем в Саратовской области 15-летня школьница умерла во время секса с 19-летним парнем.