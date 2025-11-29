Российские подростки умирают от увлечения сниффингом

В России с начала года 20 подростков погибли из-за опасного увлечения сниффингом. Число жертв и отравлений газом продолжает увеличиваться, сообщает SHOT .

Так, в разных регионах страны за последние несколько дней было две смерти из-за сниффинга. 21 ноября в Усть-Камчатке 15-летний подросток вдыхал пары газа из баллона вместе ради быстрого кайфа. Они сидела в парке, где их заметили взрослые. Парни испугались, что родители будут ругать их, резко встали и побежали. Одному мальчику после газа стало плохо, он упал и сознание. Медики только констатировали факт смерти.

Еще 25 ноября в Новочеркасске компания 14-летних подростков пошла отдыхать в заброшку, где расслаблялась с помощью сниффинга. Одной из девочек стало плохо, спасти школьницу не смогли.

Случаи таких смертей в 2025 году были во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской, Липецкой областях, а еще на Алтае, в Краснодарском и Приморском крае, в Ненецком округе. Кроме того, есть десятки отравившихся газом.

С 1 марта текущего года в стране запрещена продажа зажигалок и иных газосодержащих бытовых товаров детям, но подросткам все равно удается их доставать. Врачи просят родителей подростков быть крайне внимательными и реагировать на подозрительные запахи в комнате детей, их странное поведение. Это очень опасное занятие приводит к отмиранию клеток мозга и смерти ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.