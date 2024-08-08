Российские летчики уничтожили позиции ВСУ

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Удар был совершен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сказано в публикации.

Ранее российские военные в Курской области уничтожили американскую БМП Bradley.