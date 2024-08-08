Российские летчики уничтожили позиции ВСУ
Су-34 накрыли бомбами позиции ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Удар был совершен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сказано в публикации.
Ранее российские военные в Курской области уничтожили американскую БМП Bradley.