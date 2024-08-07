Российские «Ланцеты» уничтожили американскую М-777

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Российские беспилотники «Ланцет» уничтожили гаубицу М-777 производства США на правом берегу Днепра, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Замаскированную гаубицу обнаружило подразделение разведки ВДВ группировки войск «Днепр».

ВСУ вели из этого орудия огонь по мирным жителям левобережья Херсонской области.

Цель была поражена барражирующими боеприпасами «Ланцет», сказано в публикации.

За два последних месяца десантники выявили и уничтожили более десяти 155-мм гаубиц М-777 Вооруженных сил Украины, отмечено в статье.