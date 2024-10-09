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МО: подразделения ВДВ взяли под контроль населенный пункт Покровский под Курском

Подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе «Северной» группировки войск освободили населенный пункт Покровский в Суджанском районе Курской области, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Российские десантники в ходе продвижения штурмом взяли опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем с помощью дополнительной разведки вычислили основные огневые средства в приграничном районе и после артиллерийских ударов приступили к штурму.

После подавления огневых точек десантники решительно атаковали опорный пункт ВСУ и в кратчайшие сроки установили над ним контроль. Заметив приближение российских десантников, украинские военнослужащие в смятении и страхе покинули свои позиции.

Ранее российские военнослужащие из подразделения «Южной» группировки войск освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Зоряное Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР).