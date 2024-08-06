Российские бойцы уничтожили бронемашины ВСУ при попытке прорыва противника в РФ

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Военкор Котенок: сожжены несколько бронемашин ВСУ при прорыве в Курскую область

Пытавшиеся прорваться на территорию РФ в Курской области украинские силы пользовалась бронемашинами. Несколько из них были сожжены, сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

ВСУ при попытке зайти на российскую территорию в Суджанском районе использовали бронетехнику, в том числе танки. Российским войскам удалось сжечь несколько бронемашин.

Военкор отметил, что противник пытался действовать малыми группами. Бойцы ВСУ и их техника скрытно располагались в посадках Шосткинского района Сумской области. ВС РФ наносили удары по выявленным местам их дислокации.

Во вторник утром порядка 100 диверсантов ВСУ пытались прорваться через границу РФ в Курской области. Атака была отбита, противник понес потери.