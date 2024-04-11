Российские бойцы уничтожили БМП Bradlеy американского производства

В первую очередь операторы зафиксировали цель, после чего нанесли по ней точный удар. БМП удалось поразить.

Ранее сообщалось, что РФ ответила на атаки по своей инфраструктуре ударами по энергообъектам Украины.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации на Украине.