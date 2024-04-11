Российские бойцы уничтожили БМП Bradlеy американского производства
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Операторы БПЛА группировки войск «Центр» поразили очередную БМП Bradlеy американского производства. Удар нанесли на авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В первую очередь операторы зафиксировали цель, после чего нанесли по ней точный удар. БМП удалось поразить.
Ранее сообщалось, что РФ ответила на атаки по своей инфраструктуре ударами по энергообъектам Украины.
ВС РФ продолжают проведение спецоперации на Украине.