РФ ответила на атаки по своей инфраструктуре ударами по энергообъектам Украины

ВС РФ в качестве ответа на атаки Киева нанесли удар по энергообъектам Украины

В результате удара российских военных по объектам на Украине все цели были достигнуты. Также получилось сорвать переброску резервов ВСУ к районам боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары российских военных по объектам топливно-энергетического комплекса Украины были нанесены в ответ на атаки ВСУ по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ.

Российская армия нанесла удар с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования.

В результате атаки была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, а также затруднено снабжение топливом подразделений и частей ВСУ.

Ранее российская армия нанесла удар по Трипольской ТЭС в Киевской области, она загорелась. Предприятие было полностью уничтожено.