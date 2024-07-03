Российские бойцы сожгли еще один американский танк

сегодня в 05:10

Очередной танк Abrams уничтожили российские артиллеристы высокоточным боеприпасом «Краснополь», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отличились бойцы группировки войск «Центр», сказано в сообщении.

Отмечено, что танк М1 Abrams ВСУ уничтожен на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

«Выстрел по танку был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 „Мста-С“ с закрытой огневой позиции», — раскрыли подробности операции в военном ведомстве.

Abrams также был уничтожен в зоне СВО в конце июня.