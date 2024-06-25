Российские артиллеристы выполняют до 15 задач в день
Расчет РСЗО уничтожил позиции ВСУ на сватовском направлении
Расчет РСЗО БМ-21 «Град» уничтожил позиции ВСУ на сватовском направлении, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Оператора дронов предоставили разведывательные данные о местонахождении украинских позиций.
Расчет «Града» успешно атаковал цели по указанным координатам, сказано в публикации.
Далее артиллеристы быстро меняли позиции, чтобы не попасть под огонь врага.
«Расчет своевременно выдвинулся, занял подготовленную огневую позицию и подавил цель. В день выполняем от 10 до 15 огневых задач», — сообщил командир установки с позывным Днепр.