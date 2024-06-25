Российские артиллеристы выполняют до 15 задач в день

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Расчет РСЗО БМ-21 «Град» уничтожил позиции ВСУ на сватовском направлении, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Оператора дронов предоставили разведывательные данные о местонахождении украинских позиций.

Расчет «Града» успешно атаковал цели по указанным координатам, сказано в публикации.

Далее артиллеристы быстро меняли позиции, чтобы не попасть под огонь врага.

«Расчет своевременно выдвинулся, занял подготовленную огневую позицию и подавил цель. В день выполняем от 10 до 15 огневых задач», — сообщил командир установки с позывным Днепр.