Российские артиллеристы ударили по полевому складу боеприпасов ВСУ

сегодня в 12:11

На кадрах видно, как артиллеристы «Центральной» группировки войск наносят удар по полевому складу боеприпасов противника. Цель начинает гореть, а затем происходит несколько взрывов.

В оборонном ведомстве отметили, что все боеприпасы противника сдетонировали и были уничтожены. Ликвидация склада ВСУ фиксировалась с помощью беспилотника.

Ранее расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразил позиции ВСУ у белгородского приграничья.