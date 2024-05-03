Российские артиллеристы ударили по полевому складу боеприпасов ВСУ
Минобороны РФ показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ
Пресс-служба министерства обороны РФ опубликовала видеозапись уничтожения полевого склада боеприпасов украинской армии на красноармейском направлении специальной военной операции.
На кадрах видно, как артиллеристы «Центральной» группировки войск наносят удар по полевому складу боеприпасов противника. Цель начинает гореть, а затем происходит несколько взрывов.
В оборонном ведомстве отметили, что все боеприпасы противника сдетонировали и были уничтожены. Ликвидация склада ВСУ фиксировалась с помощью беспилотника.
Ранее расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразил позиции ВСУ у белгородского приграничья.