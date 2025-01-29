Российская туристка привезла из Индии радиоактивный вулканический песок

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В аэропорту Домодедово сотрудники таможни обнаружили вулканический песок у пассажирки, которая прибыла из Индии. Уровень радиации у находки в 15 раз превышал естественный фон, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

В ходе досмотра багажа 36-летней гражданки РФ специалисты нашли пластиковую бутылку из-под воды, которая была наполнена сыпучим веществом черного цвета. Путешественница утверждала, что это мелкая крошка застывшей вулканической лавы, собранная на пляже в Керале в качестве сувенира.

С помощью радиометра-спектрометра таможенники определили, что в составе горной породы содержится минерал монацит с природным радионуклидом торием-232. Вещество может представлять опасность для здоровья человека. Уровень излучения превысил 1,6 мкЗв/ч.

Товар был изъят и помещен в специальный сейф до принятия решения о его уничтожении.

Ранее гражданин иностранного государства намеревался ввезти в Россию примерно 50 кг человеческих волос, общая стоимость которых оценивается в 7 млн рублей.