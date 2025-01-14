Иностранец пытался провезти в РФ около 50 кг человеческих волос на 7 млн рублей

Гражданин иностранного государства намеревался ввезти в Россию примерно 50 кг человеческих волос, общая стоимость которых оценивается в 7 млн рублей, сообщает SHOT .

В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали 37-летнего пассажира, прибывшего рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе досмотра в его багаже было обнаружено 300 связок человеческих волос общим весом около 50 кг.

Мужчина утверждал, что является парикмахером-стилистом и возвращался с фестиваля индустрии красоты. Также иностранец заявил, что не знаком с таможенными правилами и оценил стоимость товара всего в 300 тыс. рублей.

В результате пассажир был оштрафован на сумму более 3,3 млн рублей.

Ранее 56 кг дубайского шоколада изъяли таможенники в аэропорту Тюмени. Стоимость 256 шоколадных плиток оценили в 940 тыс. рублей.