Российская туристка погибла в страшной аварии с экскурсионным автобусом в Египте
Автобус с российскими туристами влетел в грузовик в Египте, есть погибшие
Фото - © Telegram-канал SHOT
Путешественница из России погибла при столкновении туристического автобуса с грузовиком в Египте. Она вместе с десятками других отдыхающих ехала из Хургады на экскурсию к пирамидам в Каир и Гизу, сообщает SHOT.
ДТП случилось на трассе Рас — Гариб — Хургада. Пострадали 39 человек, из них 27 — россияне.
Двое погибли, это российская туристка и водитель автобуса.
Сейчас из больницы пострадавших везут в отели.
В автобусе находились 27 россиян. Также там ехали двое литовцев, семь финнов и трое египтян.
