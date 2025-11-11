Российская туристка погибла в страшной аварии с экскурсионным автобусом в Египте

Автобус с российскими туристами влетел в грузовик в Египте, есть погибшие

Путешественница из России погибла при столкновении туристического автобуса с грузовиком в Египте. Она вместе с десятками других отдыхающих ехала из Хургады на экскурсию к пирамидам в Каир и Гизу, сообщает SHOT.