сегодня в 13:36

Российская туристка могла разбиться на мотоцикле на Пхукете

На Пхукете туристка насмерть разбилась на мотоцикле. Предварительно, погибшая — россиянка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Khaosod English.

Авария произошла в районе Карон на юго-западе острова. Девушка на повороте выехала на встречную полосу. В этот момент там ехал внедорожник. Мотоцикл и машина столкнулись.

Последовал сильный удар, в результате Honda Click отлетел в сторону. Девушка от полученных ран погибла на месте.

Также известно, что вместе с девушкой ехал пассажир по имени Артем. Он выжил, его госпитализировали.

Дорога, где столкнулись мотоцикл и машина, известна своими крутыми поворотами, подъемами и спусками. Они требуют повышенного внимания при вождении.

Ранее двое взрослых и подросток разбились при лобовом ДТП в Ленобласти. Еще одного человека увезли в больницу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.