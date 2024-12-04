Российская ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников утром в среду

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Утром в среду российские системы ПВО пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

11 дронов противника сбили с 05:30 до 07:40 по московскому времени.

Шесть аппаратов ликвидированы над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

Кроме того, 24 украинских беспилотника уничтожены в России ночью. Их сбили над шестью регионами страны.