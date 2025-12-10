Российская модель обвинила в избиении турецкого бизнесмена и его любовницу

Российская модель Мария Авдиенко подверглась жестокому избиению в Турцию. Она обвинила в нападении турецкого бизнесмена и владельца международного холдинга Аднана Далгакырана и его спутницу, сообщает «112» .

Мария живет в Турции. 18 ноября она посетила праздник, устроенный в честь дня рождения Далгакырана. По словам модели, на вечеринке была любовница бизнесмена — «Мисс Турция» Бюшра Каракаш. Авдиенко уточнила, что у Далгакырана есть целый гарем.

Праздник закончился тем, что турецкая красотка и ее возлюбленный жестоко избили россиянку. Мария обратилась в прокуратуру. Она боится, что виновников отпустят.

Пока что дело возбудили только против Каракаш. По словам россиянки, Далгакыран избежал официальных обвинений и продолжает вести свою предпринимательскую деятельность.

Ранее в Москве на две недели пропала кубанская модель, позднее ее нашли в реанимации с различными травмами и амнезией. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.

