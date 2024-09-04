Российская фолк-певица Хелависа перевела мошенникам 1,8 млн рублей

Певица живет в Германии. Неприятный инцидент произошел накануне дня рождения артистки. 28 августа на ее российский номер телефона позвонил якобы представитель сотового оператора. Он заявил, что исполнительнице пора продлить договор на услуги.

О’Шей согласилась, затем продиктовала код, который пришел ей в SMS-сообщении. После этого на протяжении двух дней артистке звонили якобы специалисты Центробанка, «Госуслуг» и правоохранительных органов.

Они убедили ее, что теперь счета в России находятся под угрозой из-за продиктованного кода. Чтобы спасти денежные накопления, их нужно перевести на некие «безопасные счета». Хелависа поверила и отправила 1,8 млн рублей мошенникам. Теперь делом занимается российская полиция.

В лапы телефонных мошенников попала ранее и певица Лариса Долина. Ее обманным путем заставили продать собственную квартиру. Артистка попросила взять ее под госзащиту из-за сообщений с угрозами убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в отношении нее, ее дочери и внучки. От нее требуют немедленно освободить квартиру.